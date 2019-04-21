المحافظ خضر: أنا مع تشريع زراعة الحشيشة ولست مع تشريع التعاطي

لفت محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ الى أن "بعض الوظائف فيها معاشات خيالية وهناك عدم عدالة في الرواتب مما يصيبنا بالإحباط"، مبينا أن "الفئات التي هي ضمن الإدارة لا يوجد كلام حول المس بأساس الراتب فيها، ويمكن المس بالمخصصات وليس الرواتب".

وأشار خضر، في حديث تلفزيوني الى أن "هناك طرق عديدة للدولة حتى تحصل على الأموال ومن بينها ​المقالع والكسارات​، كما أن كل الهيئات الدينة معفية من ​الجمارك​ بحسب القانون، وهذا الأمر يمكن أن يكون حجة لادخال بضائع تباع في السوق"، موضحا أن "50 في المئة من إستيراد الثياب تسجل على أنها مستعملة، هذه أمثلة لنقول أن ​الدين العام​ ليس سببه الإدارة".

وعن ملف ​العفو العام​، كشف أنه "في المحافظة يوجد 37 ألف مذكرة توقيف، وذلك لا يعني وجود 37 ألف مطلوب"، مشددا على أن "هذا الملف كبير وقبل الإنتخابات الرئاسية قلت للرئيس عون أن المنطقة بحاجة الى أمن وإنماء وعفو لمن يستحق".

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ورأى خضر أن "3 فئات لا يحق لهم الحصول على العوف وهم من قاتل الجيش ال​لبنان​ي، من تعامل مع العدو الإسرائيلي والذي عليه حق خاص"، لافتا الى أن "أغلب مذكرات التوقيف، ​اطلاق نار​ في المناسبات الإجتماعية، زراعة وتجارة ​مخدرات​ وجرائم".

واعتبر أن "كلمة عفو عام ليست صحيحة فيجب أن يكون هناك دراسة لكل ملف ولكن الى الان هذا الموضوع لا يزال قيد التداول، وللاسف حتى بأمور من هذا النوع في لبنان هي بحاجة الى توازن طائفي"، مضيفا: "أنا مع تشريع ​زراعة الحشيشة​ ولست مع تشريع التعاطي".

وذكر أن "مناخ محافظة بعلبك الهرمل مناسب لهذه ​الزراعة​، وأهل هذه المنطقة لو يمكن لهم ان يزرعوا ​البطاطا​ والبصل لما قاموا بزراعة الحشيشة"، مؤكدا أن "الحشيشة لها فوائد طبية ويستخرج منها زيوت مهمة وتستخدم في مستحضرات التجميل ومنه يمكن صناعة القماش وأجود أنواع حبال ​السفن​".