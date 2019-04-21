النشرة: تساقط امطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​​النبطية​​ بأن "أمطارا غزيرة تتساقط منذ ليل أمس على مناطق النبطية ​اقليم التفاح​ ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​، مصحوبة برياح باردة وانخفاض في ​درجات الحرارة​".

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