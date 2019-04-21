محمد نصرالله: لا قيامة للبنان دون محاربة الفساد والهدر

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الحاج محمد نصرالله ضرورة المضي قدماً في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد والهدر لأنه لا قيامة للبنان بدون ذلك فإن نسبة البطالة والفقر عالية جداً ولذلك فإننا بحاجة الى الأمن الإجتماعي والإستقرار الإقتصادي وإننا في حركة أمل ومعنا كل المخلصين ماضون في العمل وبكافة السبل للوصول الى شاطئ الأمان فإن أوضاع الناس المعيشية لم تعد تحتمل، وسننتصر في تحرير الوطن من الفساد والفاسدين و سننجح بإسترجاع مكانة لبنان كمنارة للشرق.
ولفت نصر الله خلال لقاءاته ومتابعاته الأسبوعية في مكتبه في البقاع الغربي - سحمر بحضور مسؤول حركة أمل في المنطقة الشيخ حسن أسعد، الى ان أن حركة "أمل" باقية على خطى إمامها القائد السيد موسى الصدر، حركة من أجل الإنسان، ولبنان لن يكون إلا كما اراده سماحة الإمام وطناً نهائياً لجميع أبنائه.
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