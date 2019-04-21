محمد نصرالله: لا قيامة للبنان دون محاربة الفساد والهدر

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الحاج ​محمد نصرالله​ ضرورة المضي قدماً في عملية الإصلاح و​محاربة الفساد​ والهدر لأنه لا قيامة للبنان بدون ذلك فإن نسبة البطالة والفقر عالية جداً ولذلك فإننا بحاجة الى الأمن الإجتماعي والإستقرار الإقتصادي وإننا في ​حركة أمل​ ومعنا كل المخلصين ماضون في العمل وبكافة السبل للوصول الى شاطئ الأمان فإن أوضاع الناس المعيشية لم تعد تحتمل، وسننتصر في تحرير الوطن من الفساد والفاسدين و سننجح بإسترجاع مكانة لبنان كمنارة للشرق.

ولفت نصر الله خلال لقاءاته ومتابعاته الأسبوعية في مكتبه في ​البقاع الغربي​ - سحمر بحضور مسؤول حركة أمل في المنطقة الشيخ حسن أسعد، الى ان أن حركة "أمل" باقية على خطى إمامها القائد السيد ​موسى الصدر​، حركة من أجل الإنسان، ولبنان لن يكون إلا كما اراده سماحة الإمام وطناً نهائياً لجميع أبنائه.