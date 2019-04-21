النشرة: طلاب الإنجيلية بصيدا يلونون البيض لتوزيعه على كنائس المدينة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، انه احتفالًا ب​الفصح​ المجيد مع المصلين، سلق طلاب ​مدرسة الفنون الإنجيلية​ في صيدا البيض، وقاموا بتلوينه، تمهيدا لتوزيعه على كنائس ​مدينة صيدا​، وهو تقليد سنوي يقوم به طلاب الصفوف المنتهية في مدرسة الفنون الإنجيلية صيدا.

وأعلن رئيس المدرسة روجير داغر فخره بالمبادرات التي يقوم بها ​الطلاب​، التي تصب في خدمة المجتمع، و تقرب الناس من بعضهم البعض.