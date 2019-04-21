النشرة: طلاب الإنجيلية بصيدا يلونون البيض لتوزيعه على كنائس المدينة

افاد مراسل النشرة في صيدا، انه احتفالًا بالفصح المجيد مع المصلين، سلق طلاب مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا البيض، وقاموا بتلوينه، تمهيدا لتوزيعه على كنائس مدينة صيدا، وهو تقليد سنوي يقوم به طلاب الصفوف المنتهية في مدرسة الفنون الإنجيلية صيدا.
وأعلن رئيس المدرسة روجير داغر فخره بالمبادرات التي يقوم بها الطلاب، التي تصب في خدمة المجتمع، و تقرب الناس من بعضهم البعض.
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