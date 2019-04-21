تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% إلى مستوى 14872 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد. كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنهاية بنسبة 0.08% في تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14876 نقطة.

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