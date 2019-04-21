بالصور.. ناخبون ببورسعيد يحتفلون ببدء التصويت في اليوم الثاني على أنغام الـ"دي جي"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل ناخبون بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أمام مقار لجان الاستفتاء، بعد إدلائهم بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب.

وتواجدت سيارات بمحيط مقار اللجان لإذاعة الأغاني الوطنية عبر "دي جي"، في ظل سعادة بالغة من الناخبين الذين أقدموا على الرقص، وأطلقت ناخبات الزغاريد.

ويبلغ إجمالي أعداد الناخبين في محافظة بورسعيد 506 آلاف و306 ناخبين، موزعين على 8 لجان عامة، فيها 101 مركز انتخابي في 111 مقرًا، و111 لجنة فرعية.