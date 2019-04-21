غادة والي: المشاركة في استفتاء تعديلات الدستور واجب وحق لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أدلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور اليوم الأحد في لجنتها الانتخابية بمدرسة الأورمان بشارع المتحف الزراعي.
ودعت والي خلال إدلائها بالصوت الشعب المصري إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، ،مشيرة إلى أن المشاركة واجب وحق لكل المصريين.
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