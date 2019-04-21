مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس كل من "بيترو بوروشينكو" و"فلاديمير زيلينسكي".
أورد راديو (فرنسا الدولي)، اليوم، الأحد،هذا النبأ دون مزيد من التفاصيل.
وكان قد جرى تحديد 21 أبريل الجاري موعدا للجولة
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