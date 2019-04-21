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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس كل من "بيترو بوروشينكو" و"فلاديمير زيلينسكي".

 

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أورد راديو (فرنسا الدولي)، اليوم، الأحد،هذا النبأ دون مزيد من التفاصيل.

 


وكان قد جرى تحديد 21 أبريل الجاري موعدا للجولة

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الثانية من الانتخابات لعدم تمكن أي من المرشحين من حشد أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة للفوز في الجولة الأولى والتي نزمت في 31 مارس الماضي.
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