أدان رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينغه الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد، اليوم، الأحد، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 160 قتيلا.
المواطنين بتجنب الترويج للتقارير والتخمينات التي لم يتم التحقق من صحتها.
ودعا ويكريمسينغه - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية - الشعب السريلانكي إلى الحفاظ على وحدتهم وقوتهم في ظل هذا الوقت العصيب، مناشدا
وأكد ويكريمسينغه أن الحكومة السريلانكية تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف.
وقد حذر قائد شرطة سريلانكا، من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبيل الانفجارات التي وقعت اليوم واستهدفت كنائس
يأتي ذلك، فيما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة أثناء قداس عيد الفصح ارتفع إلى 160 قتيلا.
ووقعت الانفجارات المتزامنة في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيجومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا التفجيرات إلى 160 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.