ارتفاع ضحايا التفجيرات إلى 160 قتيلًا

أدان رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريمسينغه الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد، اليوم، الأحد، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 160 قتيلا.



ودعا ويكريمسينغه - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية - الشعب السريلانكي إلى الحفاظ على وحدتهم وقوتهم في ظل هذا الوقت العصيب، مناشدا

المواطنين بتجنب الترويج للتقارير والتخمينات التي لم يتم التحقق من صحتها.



وأكد ويكريمسينغه أن الحكومة السريلانكية تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف.

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وقد حذر قائد شرطة سريلانكا، من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبيل الانفجارات التي وقعت اليوم واستهدفت كنائس

وفنادق.



يأتي ذلك، فيما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق في العاصمة أثناء قداس عيد الفصح ارتفع إلى 160 قتيلا.



ووقعت الانفجارات المتزامنة في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيجومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.