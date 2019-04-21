رئيس وزراء الهند يدين تفجيرات سريلانكا

أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي "التفجيرات المروعة" التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا اليوم /الأحد/؛ وأسفرت عن وقوع مئات القتلى والجرحى.

وقال مودي - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن "مثل هذه البربرية ليس لها مكان في منطقتنا"،

تجدر الإشارة إلى أن 6 تفجيرات وقعت في توقيتات متزامنة، واستهدفت 3 كنائس، و3 فنادق في البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 160 شخصا، وسقوط أكثر من 400 مصاب. قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن "مثل هذه البربرية ليس لها مكان في منطقتنا"،معربا عن تضامن بلاده مع الشعب السريلانكي.تجدر الإشارة إلى أن 6 تفجيرات وقعت في توقيتات متزامنة، واستهدفت 3 كنائس، و3 فنادق في البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 160 شخصا، وسقوط أكثر من 400 مصاب.

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