رئيس وزراء الهند يدين تفجيرات سريلانكا

أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي "التفجيرات المروعة" التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا اليوم /الأحد/؛ وأسفرت عن وقوع مئات القتلى والجرحى.
وقال مودي - حسبما ذكرت
معربا عن تضامن بلاده مع الشعب السريلانكي.
تجدر الإشارة إلى أن 6 تفجيرات وقعت في توقيتات متزامنة، واستهدفت 3 كنائس، و3 فنادق في البلاد؛ ما أدى إلى مقتل 160 شخصا، وسقوط أكثر من 400 مصاب.
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