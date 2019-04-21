إعادة فتح مطار معيتيقة في ليبيا أمام حركة الملاحة

قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، بصفحته على فيسبوك يوم الأحد إنها أعادت فتح بصفحته على فيسبوك يوم الأحد إنها أعادت فتحالمطار أمام حركة الملاحة. وأُغلق المطار في وقت سابق يوم الأحد عندما تحدث سكان عن تعرض العاصمة لضربة جوية.

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