138قتيلًا في انفجار 3 فنادق وكنيسة بسيريلانكا

أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيريلانكا اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، إلى مقتل 138 شخصا على الأقل وإصابة المئات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال مصدر في الشرطة إن التفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وكنيسة القديس أنتوني

في العاصمة كولومبو، كما تم استهداف كنيستين خارج العاصمة، أحدهما في نيجومبو.

وقالت الشرطة: إن من بين ضحايا التفجيرات 9 قتلى أجانب على الأقل.

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من جهتها أكدت السفارة الروسية في

كولومبو أنه لا يوجد مواطنون روس بين القتلى والجرحى في انفجارات سريلانكا وفقا للبيانات الأولية.

ودعا رئيس وزراء سريلانكا مجلس الأمن الوطني لعقد جلسة طارئة بعد سلسلة الانفجارات التي استهدفت بلاده.

وقال مصدر مطلع أن شرطة سريلانكا حذرت مسبقا من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبل تفجيرات اليوم الأحد.