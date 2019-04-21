رئيس كوريا الجنوبية يزور كازاخستان في ختام زيارته إلى أوزبكستان

غادر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأحد أوزبكستان ، متوجها إلى كازاخستان في إطار جولة بعدد من الدول.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس مون كان قد وصل إلى طشقند عاصمة أوزبكستان الخميس الماضي؛ في ختام

زيارة دولة إلى تركمانستان، وفي اليوم التالي عقد أول لقاء قمة مع نظيره الأوزبكي منذ سنة و5 أشهر.وخلال القمة، اتفق الرئيسان على رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلىعلاقة "الشراكة الاستراتيجية الخاصة"، كما اتفقا على بذل الجهود لتحقيق الازدهار المشترك، من خلال دمج سياسة الشمال الجديدة للحكومة الكورية الجنوبية باستراتيجية أوزبكستان للتعاون الإقليمي في آسيا الوسطى.وألقى الرئيس مون خطابا أمام البرلمان الأوزبكي كأول رئيس كوري جنوبي أمس الأول الجمعة، مشيدا بتأييد أوزبكستان لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.