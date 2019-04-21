رئيس كوريا الجنوبية يزور كازاخستان في ختام زيارته إلى أوزبكستان

غادر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأحد أوزبكستان ، متوجها إلى كازاخستان في إطار جولة بعدد من الدول.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس مون كان قد وصل إلى طشقند عاصمة أوزبكستان الخميس الماضي؛ في ختام
وخلال القمة، اتفق الرئيسان على رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى
وألقى الرئيس مون خطابا أمام البرلمان الأوزبكي كأول رئيس كوري جنوبي أمس الأول الجمعة، مشيدا بتأييد أوزبكستان لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.
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