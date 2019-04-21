غارات جوية وانفجارات تهز العاصمة طرابلس

تعرضت العاصمة الليبية طرابلس الليلة الماضية إلى قصف جوي وانفجارات هزت المدينة، في تصعيد للهجوم الذي بدأه قبل أسبوعين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عدد من السكان أن طائرة حلقت لأكثر من

10 دقائق فوق العاصمة في ساعة متأخرة من مساء السبت قبل أن تقصف عدة مناطق.

ولم يتضح ما إذا كانت مقاتلة أو طائرة مسيرة وراء القصف الذي أدى إلى إطلاق كثيف لنيران

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المدافع المضادة للطائرات.

كذلك أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصفا ودوي انفجارات قويا سُمع في قلب المدينة.

وأغلقت السلطات المطار الوحيد العامل بطرابلس لتقطع بذلك الاتصالات الجوية بمدينة يقطنها ما يقدر بنحو 2.5 مليون نسمة، وقد أعلنت إدارة المطار في وقت لاحق من يوم الأحد عودة الملاحة الجوية.