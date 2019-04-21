بركان جبل أجونج الإندونيسي يثور مجدداً وينفث رماداً

قال مسؤول إندونيسي إن بركان جبل أجونج في جزيرة بالي الإندونيسية ثار مرة أخرى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، قاذفاً الرماد البركاني إلى ارتفاع 2000 متر في السماء.
وقال المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو إن البركان النشط ثار في الساعة 03:21 من صباح الأحد (19:21 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) وانطلق عمود من الرماد الكثيف تجاه الجنوب الغربي، مما تسبب في تساقط رذاذ الرماد البركاني في مناطق كارانجاسيم وبانجلي وكلونجلونج.
ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر، لكن التحذير من البركان لا يزال عند المستوى الثالث من المقياس الذي يتضمن أربعة مستويات، وتواصل السلطات فرض منطقة حظر في محيط أربعة كيلومترات من البركان.
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