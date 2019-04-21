كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: مقتل وإصابة 10 مسلحين في غارة جوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الجيش الأفغاني اليوم الأحد أن 10 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيبوا في غارة جوية لسلاح الجو الأفغاني في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وطبقاً لبيان، صادر عن فيلق الرعد 203، نفذ سلاح الجو الأفغاني غارة جوية استهدفت إرهابيين مسلحين في منطقة باناه في جيرو.

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وأضاف البيان أن سبعة مسلحين قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون، خلال نفس الغارة الجوية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الغارة الجوية حتى الآن.

وإقليم غزني من بين الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب شرق أفغانستان، حيث أن مسلحي طالبان لديهم وجوداً نشطاً في بعض من مناطقه وغالباً ما يحاولون تنفيذ أنشطة إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.