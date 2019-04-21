كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندسين المعماريين يستجيبون للنداء الدولي لتصميم مستدقة جديدة لنوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية عن منافسة دولية لإيجاد بديل للمستدقة المدمرة في حريق الكاتدرائية، لم يفوت المصممون البريطانيون الفرصة للرد بأفكارهم.

قال نورمان فوستر من شركة Thames Bank، أحد أشهر المهندسين المعماريين في بريطانيا، إن المنافسة كانت "فرصة غير عادية" من شأنها أن تثبت أنه نداء لا يقاوم لأي شخص في هذه المهنة.

واقترح المهندس، التقديمات التي ينبغي أن تشمل جرأة البنائين الأصليين، الذين دفعوا حدود التكنولوجيا من يومهم مع دعامات الطيران الخاصة بهم.

اشتهر "فوستر"، بمشروعه لـ"قبة زجاجية" هائلة تمت إضافتها أثناء إعادة بناء الرايخستاغ في برلين في العام 1999، والتي أحرقها النازيون.

وأشار إلى أن مستدقة الكاتدرائية الجديدة يمكن أن تكون "عملًا فنيًا عن المنارة" وينبغي أن تكون "معاصرة وروحية للغاية وتستحوذ على روح الوقت الواثقة". حتى أنه نشر مشروعًا محتملًا ذو سقف زجاجي ومستدقة، الأمر الذي لفت انتباه مستخدمي الإنترنت بسرعة.

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ومن جانبه، أعلن إيان ريتشي، مبتكر قمة مستدقة في دبلن بأيرلندا، التي يبلغ طولها 120 مترًا، أنه سيشارك في المسابقة واقترح ""انكسار فائق النحافة يعكس بلورة السماء".

وقال، نقلا عن صحيفة "صنداي تايمز": "أعتقد أنه يجب أن تكون مثقوبة - مساحة خالية بنسبة 50 % على الأقل للتخلص من أحمال الرياح - ويمكن أن تكون زخارف معاصرة جميلة من البلورات الزجاجية والفولاذ المقاوم للصدأ. يجب أن تلمس غيوم السماء في قطعة من القوطي السماوي المدبب".

واقترح، أيضًا، بتولمي دين، باحث مساح النسيج في دير وستمنستر، عنصرًا مزججًا لإلقاء الضوء على الفضاء وتمكين المنطقة الموجودة أسفل السقف من الاستفادة الكاملة، تمامًا كما هو الحال في لندن، حيث تم تحويل رواق العصور الوسطى إلى متحف العام الماضي.

وقال: "يجب أن يكون مخططًا كليًا. ولكن يجب أن تكون مفيدة وكذلك رمزية. إنها فرصة رائعة لإضافة بعد جديد".

كما قال إريك باري، الذي أنشأ بورصة لندن بواسطة كاتدرائية القديس بولس، إن مستدقة نوتردام "يجب أن تلمس النبض الثقافي اليوم، وتوحيد الأرض والسماء، وتشكل عدسة نتطلع من خلالها إلى المستقبل، وربما ننظر إلى شيء غير مكتمل. قلقي الوحيد هو أن سرعة إعادة البناء مدفوعة بجدول أعمال سياسي. قد يلوث ذلك".