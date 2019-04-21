كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أول مسجد للنساء في كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل المسلمون في كندا بافتتاح أول مسجد للنساء في مدينة تورونتو، كبرى المدن الكندية بمقاطعة أونتاريو.

وقالت، فرحين خان، إمام المسجد، اليوم الأحد، إن الافتتاح يأتي في إطار مواجهة تزايد الخوف من الإسلام ومحاولة بناء مساحة شاملة للنساء المسلمات لممارسة عقيدتهن، مضيفة أن "هناك نساء، بمن فيهن أنا، عانين من الإسلاموفوبيا وتعرضن للهجوم".

Advertisements

وأعربت خان عن أملها في أن يتم بناء مساجد أخرى للنساء خارج مدينة تورونتو، وقالت إن المنظمين "يأملون في إنشاء مجتمع لا يدعم فقط إيمان أعضائه، ولكن يكسر الحواجز الاجتماعية التي تغذي المشاعر المعادية للإسلام".