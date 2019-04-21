كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. "الجيش الأبيض" أحد أبطال اعتصام القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تبق فئة من فئات المجتمع السوداني تقريبا إلا وشاركت في الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، ليعكس الاعتصام حضورا فريدا لكل السودانيين في موقع واحد.

وتتوسط ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني "العيادة الميدانية" أو "المركزية" كما يحلو للمتظاهرين أن يطلقوا عليها، والتي يعمل الأطباء فيها كخلية نحل لمداواة المصابين والمرضى من المعتصمين.

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وأقيمت العيادة قبل أيام، وتحديدا بعيد أول محاولة من الجيش السوداني فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة قبل نحو أسبوع، وانضم إليها عشرات الأطباء الذين يعكفون على مدار الساعة على مداوة المتظاهرين.

ولجأ عدد كبير من المعتصمين المصابين، إلى "محطة الكهرباء" التابعة للقياد العامة للجيش السوداني، خلال محاولة فض الاعتصام أول مرة، واضطر الأطباء على التعامل مع الحالات في مكانها.

وبدأ الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في 6 أبريل، وتعرض لأول محاولة للفض في 8 أبريل حيث أصيب عدد من المحتجين، ولم تنجح. وكانت محاولة الفض الثانية في 15 أبريل الجاري، وفشلت.