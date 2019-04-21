كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخابات الرئاسة بأوكرانيا.. الأوفر حظا "كوميدي مبتدئ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، الأحد، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. ويُعتبر الممثل الكوميدي المبتدئ بالسياسة فولوديمير زيلينسكي الأوفر حظا للفوز بها.

وترجح استطلاعات الرأي فوز زيلينسكي (41 عاما) على منافسه الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو (53) غير المحبوب، لعجزه عن وضع حد للحرب شرقي البلاد، وبسبب فضائح الفساد في الطبقة السياسية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن قلائل أخذوا الممثل الكوميدي، على محمل الجد حين أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 31 ديسمبر الماضي.

وبعدما أصبح مقبولا مع مرور الوقت، صار انتخابه رئيسا بمثابة أمر واقع بالنسبة إلى غالبية الأوكرانيين، ما لم يحصل تطور غير متوقع.

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وتصدّر زيلينسكي الجولة الأولى، فيما تمنحه استطلاعات الرأي نسبة 70 في المئة، في الجولة الثانية، الأحد، والتي سيواجه فيها بوروشنكو، الذي انتُخب قبل 5 أعوام.

وأكثرَ الممثل الذي يتمتع بخبرة عقدين من العروض المسرحية المنفردة والذي يتهم بأنه غير مؤهل للمنصب، من العبارات الصادمة، مقدماً نفسه على أنّه "شخص بسيط" في مواجهة "الرئيس الأغنى" في تاريخ أوكرانيا.

وفي حين يشيد أنصار بوروشنكو بتقريبه البلاد من الغرب وتطوير القوات المسلحة وتجنب إفلاس إحدى أفقر دول أوروبا، فإنّ أياً من المسؤولين الكبار لم يلاحق بقضايا فساد فيما يستمر النزاع في شرق البلاد.