كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق اختبارات نهاية العام بمختلف المدارس المتوسطة والثانوية بالمملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت -صباح اليوم، الأحد- اختبارات نهاية العام بمختلف المدارس المتوسطة والثانوية بالمملكة، بينما وقف مديرو عموم المناطق على سير الاختبارات المركزية، والانضباط المدرسي، لمتابعة سير العملية، والاطمئنان على تهيئة الأجواء للطلبة والطلبات في جميع المراحل التعليمية.

واستبقت الإدارات التعليمية على مستوى المناطق، انطلاق ماراثون الاختبارات، وأصدرت اللائحة المنظّمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بينما أوضح مدير عامّ التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أنه يجب التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.

ولفت الوهيبي، في وقت سابق، إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لهذا العام تبدأ اليوم الأحد 16/ 8/ 1440هـ الموافق 21/ 4/ 2019م عند الساعة السابعة صباحًا للمدارس النهارية، والرابعة عصرًا للمدارس الليلية، بينما حُددت الاستراحة بين الفترتين بـ30 دقيقة.

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في السياق ذاته، وجَّه مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، قادة المدارس بضرورة الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر، واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لمواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية.

وفي سياق ذي صلة، انتقد عضو هيئة كِبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، امتهان الكتب والمقررات الدراسية وتقطيعها ورميها في الشوارع بعد فراغ الطلاب من الاختبارات، مؤكدًا أن ذلك حرام ولا يجوز، وأن الكتب المدرسية ثروة وطنية لا يجوز إهدارها. مشيرًا إلى أن الطلاب الذين يمتهنون الكتب يسيئون للعلم، وهم بذلك ليسوا من طلبته.

وأشار المطلق إلى أن أغلب هذه الكتب تتضمّن آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وهي كتب علم؛ حتى لو لم تحتوِ على آيات وأحاديث يجب احترامها، لافتًا إلى أن الورق ثروة وطنية، حيث تقوم الشركات المصنِّعة بإعادة الاستفادة منه وتصنيعه مرة أخرى، داعيًا الطلاب إلى وضع كتبهم ومقرراتهم وأوراقهم الدراسية في المكان المخصص لها في المدرسة؛ لإعادة تدويرها والاستفادة منها.