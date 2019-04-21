كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا: مقتل 9 أجانب على الأقل في التفجيرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، مقتل 9 أجانب على الأقل في التفجيرات التي استهدفت الكنائس والفنادق إلى 129 قتيلا.

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وأفادت الشرطة بسيرلانكا، بأن 6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة "سان أنتوني" بالعاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.

