اعتداء دموي.. استهداف 3 كنائس وفنادق يسقط 137 قتيلا في سريلانكا

توفي ما لا يقل عن 137 شخصا، صباح اليوم الأحد، في سلسلة الاعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سريلانكا.

وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينغي في حسابه على تويتر بـ”هجمات جبانة”، فيما أحصت السلطات حتى الآن 45 قتيلا بينهم تسعة أجانب في العاصمة كولومبو، و67 في نيغومبو إلى الشمال، و25 في باتيكالوا في شرق البلاد.

وأفادت الشرطة أن ستة انفجارات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو، وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

