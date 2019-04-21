الإعلامية عائشة السملالي تشتكي عرقلة حصولها على بطاقة التعريف من طرف أمن تطوان

قالت الإعلامية عائشة السملالي إن السلطات الأمنية بمدينة تطوان ومنذ ستة أشهر، تعرقل وبشكل غير قانوني جهودها في الحصول على وثائق إدارية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الخصة بها.

وحسب ما جاء رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية، اطلع “اليوم 24” على نسخة منها، كشفت السلملالي عن رفض الدائرة الأولى للأمن الوطني باب العقلة بتطوان منحها شهادة السكنى رغم استيفائها لكل الشروط المتطلبة قانونا.

وأكدت السملالي في رسالتها إلى الفتيت أنها وضعت ملفا كاملا في الموضع لدى هذه الدائرة الأمنية، غير أن المشرف على تسليم شهادات السكن ظل يماطلها، ليواجهها مؤخرا بالرفض، مرفوقا بسوء المعاملة، دون أي سند قانوني.

وطالبت السلمالي بإنصافها أمام هذه الممارسات القائمة على التجاوز والشطط في استعمال السلطة الذي يحضره القانون.

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وفي القضية ذاتها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، طالبة تدخله لدى المصالح المعنية لتمكين المواطنة عائشة السلمالي من حقها في الوثيقة الإدارية، حتى تتتمكن من استصدار بطاقتها الوطنية، التي ضاعت منها بتاريخ 6 نونبر 2018.