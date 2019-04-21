اعتقال عدد من قيادات الحزب الحاكم السابق في السودان

قال قيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل إن السلطات العسكرية السودانية اعتقلت عددا من قيادات الحزب.

ونقلت وكالة رويترز عن القيادي قوله إن السلطات اعتقلت رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.

وذكرت مصادر أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت أيضا مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع ونقلته إلىسجن كوبر، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير.

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كما وضعت رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر تحت الإقامة الجبرية.

وفتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد الرئيس المعزول، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ”رويترز”، السبت.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.