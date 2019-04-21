فيديو وصور: الثلوج تتساقط على جبل الشيخ في عز الربيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تساقطت الثلوج في منطقة جبل الشيخ بهضبة الجولان العربي السوري المحتل خلال الساعات الأخيرة، ليعود ارتداء الحلة البيضاء من جديد في فصل الربيع. وأعلنت إدارة جبل الشيخ أن المنتجع سيكون مغلقا أمام استقبال الزائرين حتى إشعار آخر. Advertisements

وهطلت الأمطار واشتدت الرياح الباردة في أنحاء متفرقة من البلاد، فيما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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