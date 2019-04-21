الاحتفال بأول أيام عيد الفصح المجيد حسب التقويم الغربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحتفل الطوائف العربية المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي في البلاد بعيد الفصح المجيد وهو أحد القيامة، اليوم الأحد.

وتقام القداديس في الكنائس المختلفة في البلاد والعالم، ويلقي رجال الدين عظة العيد أمام المؤمنين في باحات الكنائس.

كما يحتفل المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي، يوم الأحد المقبل، بعيد الفصح المجيد في عدد من البلدات العربية بالبلاد بسبب عدم توحيد العيد بشكل تام، على الرغم من ازدياد الأصوات المطالبة بتوحيد الأعياد.

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وبينما تتجه الأنظار بوجه خاص نحو مدينة القدس المحتلة في هذا العيد، في ظل وضع الاحتلال الإسرائيلي العراقيل أمام أبناء الطوائف العربية المسيحية ومنع بعضهم من زيارة القدس، فإننا نأمل أن يعود الفصح وقد تحررت كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبهذه المناسبة المباركة، تتقدم أسرة موقع "عرب 48" بأحر التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.