انت الان تتابع تفاصيل خبر 130 قتيلاً بـ5 تفجيرات هزت كنائس وفنادق في سريلانكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:51 صباحاً - قُتل نحو 130 شخصاً وأصيب أكثر من 500 آخرين في ست هجمات، صباح اليوم الأحد، استهدفت فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح.

وأعلن روان غوناسيكيرا، المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، وقوع 5 انفجارات في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق، صباح اليوم.

ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين بالعاصمة كولومبو، في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو، بالإضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (شرق).

وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة لوكالة "رويترز"، إن أحد الانفجارات وقع بكنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، مضيفاً: إن "فِرقنا تشارك في نقل الضحايا".

وقُتل شخص على الأقل بفندق "سينامون غراند هوتيل" القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضحه مسؤول بالفندق لوكالة "فرانس برس"، مشيراً إلى أن الانفجار وقع في مطعم.

من جهته، دعا رئيس وزراء سريلانكا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني بعد انفجارات اليوم. في حين حذر قائد شرطة البلاد من احتمال وقوع هجمات انتحارية.

بدورها، قالت "فرانس برس": إن "9 أجانب على الأقل قُتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا صباح اليوم".

يُذكر أن عيد الفصح يُعرف بأسماء عديدة أخرى، أشهرها عيد القيامة وأحد القيامة، وهو أكبر الأعياد المسيحية.

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وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية تبلغ 1.2 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 21 مليون نسمة، وفق ما بينته وكالة "فرانس برس".

ويشكل البوذيون 70% من سكان سريلانكا، إلى جانب 12% من الهندوس و10% من المسلمين و7% من المسيحيين.

ويُعتبر الكاثوليك قوة موحدة في هذا البلد، إذ يتوزعون بين التاميل والغالبية السنهالية.

غير أن بعض المسيحيين يواجهون عداء، لدعمهم تحقيقات خارجية حول الجرائم التي ارتكبها الجيش السريلانكي بحق التاميل خلال الحرب الأهلية التي انتهت عام 2009.

وأوقع النزاع الذي استمر بين 1972 و2009 ما بين 80 و100 ألف قتيل، بحسب الأمم المتحدة.

وبعد عشرين عاماً على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للجزيرة، زار البابا فرنسيس بدوره سريلانكا في يناير 2015، وأحيا فيها قداساً حضره مليون شخص في كولومبو.