انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع أمريكي: الإمارات تدعم الأنظمة المتسلطة لمواجهة الربيع العربي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:51 صباحاً - ذكر موقع "لوبي لوك" الأمريكي أن الإمارات تقدم الدعم للأنظمة المتسلطة والقمعية في العالم العربي لمواجهة ثورات الشعوب التي خرجت من أجل التغيير الديمقراطي والإصلاحات الإيجابية منذ الربيع العربي عام 2011.

وقال جوناثان فنتون هارفي، الصحفي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقال له بالموقع إن هذه الثورات واجهت انتكاسات وصلت حد الهزيمة بسبب ما نفذته الإمارات لتقويض هذه التحولات، ويمكن ملاحظة ذلك جلياً في ليبيا والسودان، وسبق ذلك تدخل أبو ظبي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف هارفي أن النظام الإقليمي الذي لا وجود فيه لحكام استبداديين وعسكريين لن يعرقل فقط طموحات القوة الناعمة الإقليمية لأبوظبي وحسب؛ وإنما قد يكون ملهماً في أماكن أخرى سواء داخل الإمارات أو على مقربة منها.

ويعود الكاتب إلى العام 2011 عندما احتفل المراقبون الذين يرغبون برؤية الحرية والديمقراطية بالربيع العربي، حينها كانت الإمارات تشعر بالخوف والشك، حيث دعا وقتها بعض الأكاديميين والناشطين الإماراتيين إلى ضرورة إجراء إصلاحات، منهم ناصر بن غيث وأحمد منصور، لتعتقلهم بعد ذلك السلطات وباشرت بحلمة قمع شملت آخرين، وحُكم على بعضهم بالسجن الطويل أو بغرامات كبيرة.

أجندة الثورة المضادة تمتد إلى ما وراء حدود الإمارات، كما يقول الكاتب، فمنذ أن أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر معركته ضد حكومة الوفاق من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، دعمته الإمارات، بحسب الكاتب.

وأشار الكاتب إلى أن أبوظبي قدمت مجموعة واسعة من الطائرات والمركبات العسكرية وغيرها من المعدات الحيوية، كما نفذت طائرات حربية إماراتية هجمات جوية ضد خصوم حفتر في شرق ليبيا، ما ساعد جيشه في السيطرة على تلك المناطق.

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هذا بالإضافة إلى قيام الشركات الإماراتية بتهريب النفط الليبي عبر طرق غير معتمدة من قبل الأمم المتحدة وبالتعاون مع حفتر.

كل هذا الدعم الإماراتي لحفتر ينتهك القانون الدولي بشكل مباشر، في ظل وجود حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، كما أنه يعيق تحول ليبيا إلى دولة ديمقراطية إقليمية مستقرة، فليبيا غنية بالنفط ويمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الدولية بشكل كبير وتنافس الإمارات، كما يقول الكاتب.

وفي السودان، يقول الكاتب، ومع الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد الاحتجاجات الشعبية وتولي مجلس عسكري انتقالي السيطرة، أصدرت أبو ظبي بياناً لدعم استمرار الحكم العسكري هناك، والتقى مندوبون من الإمارات والسعودية شخصيات بارزة في المجلس الانتقالي السوداني يوم 13 ابريل الجاري، حيث تبحث أبوظبي عن شخصيات محتملة لدعمها في حكومة ما بعد الثورة.

ويرى الكاتب أن الإمارات تسعى لتكريس النموذج المصري في السودان بعد أن دعمت انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 وساعدته لسحق الإسلاميين وقمع حرية التعبير وفي انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان.

تونس ربما تكون هي الدولة الوحيدة التي نجت من التدخل الإماراتي، بحسب وجهة نظر الكاتب، وبسبب ذلك "باتت تتمتع بسمعة طيبة كونها أصبحت نموذجاً إقليمياً لنجاحها النسبي في الديمقراطية لذلك تشعر أبو ظبي بالقلق من إمكانية تحولها إلى عنصر إلهام في المنطقة".

وحاولت الإمارات التدخل في تونس، وذلك من خلال دعمها لحزب النداء العلماني للاستيلاء على السلطة وطرد حزب النهضة الإسلامي في محاولة لتكرار سيناريو مصر، حتى أن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي اتهم أبوظبي بمحاولة زعزعة استقرار بلاده ودعم القوى الرجعية.

ويعتقد الكاتب أنه وعلى الرغم من الوعي المتزايد بـ"النفاق الإماراتي" إلا أن ذلك لم يمنع الدول الغربية بما في ذلك أمريكا والمملكة المتحدة من الحفاظ على علاقات قوية مع الإمارات وتزويدها بالأسلحة، ولكن هذه العلاقات يجب استخدامها للضغط على أبو ظبي لوقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ سياسة خارجية أكثر اعتدالاً.