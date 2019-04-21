شكرا لقرائتكم خبر عن 6 انفجارات تضرب سريلانكا.. وسقوط مئات الضحايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قتل ما لا يقل عن 137 شخصًا و​​أصيب أكثر من 280 آخرون بجراح، فجر اليوم، الأحد، جراء سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء قدّاس الفصح .

وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة “فرانس برس” “تلقينا المصابين وثمة المزيد يصلون تباعا”، وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.

في حين قالت الشرطة السريلانكيّة إنّ 6 انفجارات وقعت على الأقل.