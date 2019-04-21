شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 52 شخصاً في عدة إنفجارات بسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

قتل 52 شخصاً وأصيب 300 آخرون جراء عدة انفجارات في عدد من المواقع بالعاصمة كولومبو. وأوضحت مصادر أمنية في سريلانكا اليوم أن تقارير أولية أشارت إلى وقوع 6 انفجارات، ثلاثة منها في كولومبو , كما تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين في فنادق بقلب المدينة.

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