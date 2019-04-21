شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 52 شخصاً في عدة إنفجارات بسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مصادر أمنية في سريلانكا اليوم أن تقارير أولية أشارت إلى وقوع 6 انفجارات، ثلاثة منها في كولومبو , كما تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين في فنادق بقلب المدينة.
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