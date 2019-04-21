بدء الاقتراع في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام المصريين في 10 آلاف و878 مركزا انتخابيا بمختلف محافظات مصر، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في الاستفتاء على تعديل بعض المواد الدستورية.

يأتي هذا فيما يختتم أبناء الجالية المصرية في 124 دولة بالعالم ثالث وآخر أيام الاقتراع، حيث تقرر أن تجرى عمليات الاقتراع على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري بالأغلبية، أيام 19 و20 و21 أبريل للتصويت بالخارج وأيام 20 و21 و22 بالداخل.





وشهدت مراكز الاقتراع في الداخل حضورا لافتا، حيث توافد المصريون على مراكز الاقتراع قبل ساعة من انطلاق الاستفتاء.

وتتمثل أبرز التعديلات في زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية بعد انقضاء مدته الحالية، واستحداث مجلس شيوخ.

ويحق لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، في الداخل التصويت على التعديلات الدستورية، خلال عمليات الاقتراع السري المباشر، فيما يبلغ عدد الكتلة التصويتية للمصريين المسجلين لدى البعثات الدبلوماسية بالخارج 9.5 مليون مواطن.

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ووفق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت أعلى حضور للمصريين بلجان الاستفتاء تليها المملكة العربية السعودية ثم الكويت والبحرين.

ففي 140 بعثة دولية بسفارات وقنصليات مصر في 124 دولة، تجري عملية الاستفتاء بالخارج، في مقابل 10 آلاف و878 مركزا انتخابيا، و13 ألفا و919 لجنة بالداخل.

وتجرى عمليات الاقتراع تحت إشراف قضائي بمشاركة 20 ألف قاضٍ من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم نحو 120 ألف موظف.

وشملت المذكرة النهائية للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري 21 مادة، منها ما تم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.

ومن أبرز المواد المعدلة هي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات بدلا من 4، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.