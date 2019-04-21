الجولة الثانية لرئاسيات أوكرانيا.. 29 ألف مركز اقتراع في 199 مقاطعة

انطلقت في عموم أوكرانيا، الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، لاختيار أحد المرشحين المشاركين فيها وهما الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو والممثل الكوميدي فلاديمير لزنسكي، لرئاسة البلاد لمدة 5 سنوات.

وتعد الانتخابات هي الأغلى في تاريخ البلاد، حيث بلغت نسبة الإنفاق عليها 1.95 مليار هريفنيا (88 مليون دولار) بجولتيها .

وفتحت أبواب 29 ألفا و982 مركز اقتراع في 199 مقاطعة بأوكرانيا، و101 مركز بـ72 دولة حول العالم، عدا روسيا، حيث لن يتمكن الأوكرانيون فيها من التصويت، بعد قرار لجة الانتخابات المركزية في الحادي والثلاثين من ديمسبر/كانون الأول 2018 ، بألغاء جميع مراكز الاقتراع الأجنبية الخمسة في الاتحاد الروسي (في موسكو، وسانت بطرسبرغ، وروستوف نا دون، ويكاترينبرج ونوفوسيبيرسك).

وتُجرى الانتخابات في دائرة انتخابية واحدة منفردة على مستوى الولاية، تشمل كامل أراضي أوكرانيا، مقسمة إلى 199 دائرة إقليمية ودائرة أجنبية، ومن المقرر أن يشارك في التصويت 30 مليونا و311 ألفا و492 شخصًا بحسب البيانات الرسمية حتى شهر أبريل/نيسان 2019، ممن بلغوا سن 18 عامًا.

ولم تدرج لجنة الانتخابات المركزية في قائمة الناخبين سكان المناطق التي لا تسيطر عليها كييف في دونباس، وكذلك "الأشخاص النازحين داخلياً"، وعدتهم بأنهم ليسوا من بين الناخبين، لذلك لن يتمكنوا من التصويت في الجولة الثانية، حيث يبلغ إجمالي عدد سكان البلاد اعتبارا من 1 فبراير/شباط الماضي 42 مليونا و122 ألفا و657 شخصا، وفقا لبيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأوكرانية.





ويشرف على عملية التصويت حوالي 3000 مراقب رسمي من 22 دولة أجنبية، و19 منظمة دولية، بما في ذلك مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE / ODIHR) ، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والبرلمان الأوروبي، والمعهد الديمقراطي للعلاقات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء المراقبين الروس الذي حظر البرلمان بقراره في 7 فبراير/شباط 2019 قاطني الاتحاد الروسي من حضور الانتخابات بصفة مراقب رسمي، شخصيًا أو كجزء من البعثات الدولية، بالإضافة إلى حوالي 90 ألف مراقب من المنظمات غير الحكومية والعامة المحلية، وكذلك مراقبون من مجاميع المبادرة للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وبموجب القانون الأوكراني، فإنه يجب الإعلان عن النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الأول من مايو/أيار ، ونشرها بعد ذلك بثلاثة أيام في صحيفتي Golos Ukrainy وGovernment Courier ، على أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب قبل 31 مايو/أيار، ولمدة 5 سنوات.

ولا يحق للرئيس الترشح لهذا المنصب لأكثر من فترتين متتاليتين بحسب قانون "انتخابات رئيس أوكرانيا" المؤرخ 18 مارس/آذار 2004، على أن يكون هو الضامن لسيادة الدولة والسلامة الإقليمية لأوكرانيا ومراعاة دستور البلاد والحقوق والحريات الإنسانية والمدنية وتنفيذ المسار الاستراتيجي للدولة تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي بمشاركة 39 مرشحا، وحصل فيها المرشح رئيس حزب "خادم الشعب" فلاديمير زلنسكي على المركز الأول بنسبة أصوات 30.24٪، أي 5،714،000 ناخب، وحصول الرئيس الحالي بترو بوروشينكو على نسبة 15.95٪ أو أصوات 3 ملايين و14 ألف أوكراني.

واحتلت رئيسة الحكومة السابقة يوليا تيموشينكو المرتبة الثالثة في الانتخابات، وحصلت على 13.40٪، أو أكثر من 2 مليون و532 ألف صوت، ووفقًا لدستور 1996 (بصيغته المعدلة في 2004).

وتعتبر الانتخابات فاشلة، إذا حصل كل من المرشحين في الجولة الثانية على نفس العدد من الأصوات، وأيضًا إذا شارك مرشح واحد فقط في التصويت ولم يتمكن من الحصول على أكثر من نصف الأصوات، فيتم في هذه الحالة إعادة الانتخابات.

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وأجمعت استطلاعات الرأي في البلاد، ومن بينها ما أجرته مجموعة "تصنيف" السوسيولوجية قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، حصول المرشح الأوفر حظا فلاديمير زلنسكي على 61٪ من الأصوات، بينما حصل بوروشينكو على 24٪، في حين أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع أن 72.2% من الأوكرانيين أعلنوا عن استعدادهم للتصويت لصالح زلنسكي.

وحصل بوروشينكو على نسبة 25٪، وفي الوقت نفسه أعرب 62% من بين جميع المشاركين في الاستطلاع عن اقتناعهم بأن الرئيس المقبل للدولة سيكون زعيم السباق، وأن رجل الاستعراض زلنسكي الذي على عكس منافسه يفضله ممثلون من جميع الفئات العمرية، وبحسب رأيهم فإنه سيصوت له سكان الشرق والجنوب ووسط البلاد، بينما في غرب أوكرانيا هم مع الرئيس بوروشينكو.

ويراقب المجتمع الدولي باهتمام كبير النتائج التي ستفضي بها الجولة الثانية من الانتخابات، وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، Hugues Mingarelli، أن الاتحاد سيواصل دعمه لإضفاء الطابع الديمقراطي والتحديث وتطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الرئاسية في البلد، في حين قال سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش "إن موقف الولايات المتحدة لن يتغير أيضًا، بصرف النظر عمن يصبح رئيسًا لأوكرانيا، وسنواصل دعم لجنة الانتخابات المركزية، نحن ندعم أيضًا بعض الأنشطة لمواجهة التهديدات السيبرانية الموجودة في أوكرانيا، اليوم ستواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية، والتشديد على أن حكومة الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع أي مرشح ينتخبه الأوكرانيون، ومواصلة العمل على أمور مهمة لكل من الشعب الأوكراني والولايات المتحدة، وهي الحل الناجح للنزاع في الشرق، والاقتصاد المزدهر واحترام الحكومة لكل الأوكرانيين وفقا للقانون.

أما الكريملن فبدوره يأمل ألا يرتبط الرئيس الجديد لأوكرانيا بـ"حزب الحرب"، وأن يستبعد استخدام القوة لحل الوضع في دونباس، وأن ينظر إلى آفاق العلاقات الروسية الأوكرانية بشكل مختلف.

وقال السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية الروسية ديميتري بيسكوف "إنه لا يلزم إبرام أي صفقات بين الرئيس الأوكراني الجديد وفلاديمير بوتين أو موسكو، وأنه يجب بناء علاقات طبيعية لصالح الروس والأوكرانيين" .

وتشدد موسكو على أن الوضع في دونباس يجب أن يستند فقط إلى اتفاقيات مينسك، وفي الوقت نفسه، قال بيسكوف "لم تسمع موسكو حتى الآن من المرشحين الأوكرانيين تفسيرات واضحة فيما يتعلق باتفاقيات مينسك، وآفاق جمهوريات دونباس المعلنة، ولم يعرب أي من المرشحين عن مفهوم رشيق لذلك، وأن هذه القضية لا تزال في المنطقة الرمادية في الوقت الحالي".

من جانبهم، عبر المحللون والخبراء عن رأيهم بشأن حاجة البلاد إلى تغيير جذري ينقذ البلاد من أزمته، وقال ليونيد كرافتشوك، أول رئيس لأوكرانيا، إن بلاده سئمت الآن من السياسيين الذين لا يستطيعون على مدار 28 عامًا تنظيم الحياة بطريقة تتبع البلد فيها طريق الديمقراطية والازدهار إلى السلام، ولا تسمح بحجم الفساد الموجود.

وشدد على أن "الناس تعبوا، ويعتقدون أنه من الضروري أن تبدأ صفحة جديدة في الحياة، ولهذا السبب يتمتع فلاديمير زلنسكي بتصنيف عال"، في حين اعتبر رئيس إقليم القرم سيرغي أكسينوف الانتخابات أنها "مهزلة"، وأنه لم يعد سكان دونباس يؤمنون بالنهاية الوشيكة للحرب مع من كان في السلطة بكييف.

ويرى أستاذ العلوم السياسية سيرجي رايفسكي، أن زلنسكي هو أكثر ربحية بالنسبة لهم، وسيضطر الشخص الذي سيحل محل القائد الحالي إلى تغيير السياسة، وعلى موجة من المعارضة للسلف، وأن التحذير الروسي بشأن إنهاء شحنات المنتجات النفطية إلى أوكرانيا هو علامة على دعم زلنسكي، وتلميح أنه في حالة فوزه قد يتم إلغاء التدابير، وفي أوكرانيا نفسها يتحدثون عن الحاجة إلى علاقات أكثر إنتاجية مع موسكو.

كما يجمع الخبراء الأوكران على أن البلاد بحاجة إلى وجه جديد غير "المتحمس" بوروشينكو، الذي نفذ جميع الأنشطة لمعاداة روسيا، وإن أدلى زلنسكي أيضًا بعدد من التصريحات المعادية لروسيا، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن سلفه قد فعل، فمن غير المرجح أن يبني زلنسكي بما يسمونه "علاقته غبية للغاية"، لا يمكن للسياسي الأوكراني الحكيم إلا أن يفهم أن مستقبل بلده مستحيل دون تطبيع العلاقات مع روسيا.

ويخطط معظم ممثلي المعارضة الأوكرانية دعم فلاديمير زلنسكي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وكشفت الاستطلاعات أيضاً أنه في الجولة الثانية من الانتخابات، سيصوت 47.4٪ من ناخبي يوليا تيموشينكو، وبالمثل، تبدو البيانات الخاصة بالمرشحين الآخرين هي نفسها - 49.4٪ من الناخبين في يوري بويكو (الذي يعتبر المرشح "الموالي لروسيا") و91.7٪ من الدعم لرئيس حزب المركز المدني، أناتولي غريتسينكو، سوف تذهب إلى المرشح زلنسكي.