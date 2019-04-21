مقتل وإصابة العشرات جراء عدة إنفجارات في سريلانكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل عشرون شخصاً وأصيب 300 آخرون جراء عدة انفجارات في عدد من المواقع بالعاصمة كولومبو.

وأوضحت مصادر أمنية في سريلانكا اليوم أن تقارير أولية أشارت إلى وقوع 6 انفجارات، ثلاثة منها في كولومبو , كما تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين في فنادق بقلب المدينة.