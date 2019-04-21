مقتل وإصابة العشرات جراء عدة إنفجارات في سريلانكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت الشرطة في سريلانكا اليوم الأحد عن مقتل عدة أشخاص واصابة 160 على الأقل جراء عدة انفجارات في عدد من المواقع من بينها كنائس وفنادق خمس نجوم في العاصمة كولومبو.

وذكرت الشرطة أن الانفجارات وقعت في عدة مواقع في كولومبو وبالقرب منها.

وأشارت تقارير أولية إلى وقوع خمسة انفجارات، ثلاثة منها في كنائس في كولومبو وبعيدًا عن العاصمة. كما تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين في فنادق بقلب المدينة.