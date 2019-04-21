وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء إن المرأة البالغة من العمر 35 عاما قدمت إفادة إلى المحكمة العليا يوم الجمعة زعمت فيها حالتين من سوء السلوك الجنسي في أكتوبر من العام الماضي بعد وقت قصير من تولي رانجان غوغوي منصب كبير قضاة الهند.
وعقد غوغوي جلسة محكمة عاجلة مع قاضيين آخرين اليوم السبت، وقال إن الاتهام المنسوب إليه جزء من مؤامرة من جانب "قوة أكبر"، وفقا للوكالة.
وأنكر القاضي الاتهام ووصفه بمحاولة لزعزعة استقرار القضاء.
والعام الماضي، غمرت ممثلات وكاتبات هنديات وسائل التواصل الاجتماعي بمزاعم بالتحرش والاعتداء الجنسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر كبير قضاة الهند.. "متحرش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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