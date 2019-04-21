مسلحون مجهولون يهاجمون حفلًا للأطفال ويقتلون 14 بالمكسيك

ذكرت تقارير أن مسلحين مجهولين اقتحموا حفلًا في ولاية فيراكروز، جنوب شرقي المكسيك، وقتلوا 14 شخصًا، من بينهم طفل.
وذكرت صحيفة «إزكلسوار»، وقناة «تيليموندو» التلفزيونية، مساء السبت، أنَّ الهجوم وقع مساء الجمعة، فيما كان يُقام حفل للأطفال في مدينة ميناتيتلان.
وذكرت التقارير أنَّ أربعة أشخاص آخرين أصيبوا، بينما أشارت مصادر محلية إلى أنَّ معظم الضحايا من أسرة واحدة.
وقالت الشرطة: إنَّ المسلحين مازالوا هاربين، وإنه لم يُعرف دوافعهم وراء إطلاق النار.
وفي تغريدة له، قدم هوجو جوتيريز مالدونادو، وزير الداخلية في ولاية فيراكروز، تعازيه لأقرباء الضحايا وتعهد بملاحقة القتلة.
وتعدّ ولاية فيراكروز واحدة من أخطر الولايات في المكسيك؛ حيث غالبًا ما تشتبك العصابات في معارك وحشية، وفي العام الماضي، كان هناك أكثر من 33 ألف جريمة قتل في البلاد، معظمها كانت مرتبطة بالجريمة المنظمة.
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