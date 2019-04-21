تفجيرات عيد القيامة بسريلانكا تسفر عن قتل أكثر من 20 شخصا

كولومبو (رويترز) - قال مسؤول بمستشفى ومصادر بالشرطة إن التفجيرات التي وقعت في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق بسريلانكا في عيد القيامة يوم الأحد أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة نحو 300.
وقال مدير مستشفى كولومبو الوطني إنها تعرف أن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا كما أصيب 280 آخرون.
وصرح متحدث باسم الشرطة بأن التفجيرات وقعت بثلاث كنائس وثلاثة فنادق.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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