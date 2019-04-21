دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تفجيرات عيد القيامة بسريلانكا تسفر عن قتل أكثر من 20 شخصا

كولومبو (رويترز) - قال مسؤول بمستشفى ومصادر بالشرطة إن التفجيرات التي وقعت في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق بسريلانكا في عيد القيامة يوم الأحد أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة نحو 300.

وقال مدير مستشفى كولومبو الوطني إنها تعرف أن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا كما أصيب 280 آخرون.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن التفجيرات وقعت بثلاث كنائس وثلاثة فنادق.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)