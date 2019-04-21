بعد إعلان معايير الدعم.. التموين توضح متى يتم حذف فرد أو بطاقة

مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن انطباق إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم على أحد أفراد البطاقة التموينية لا يعني استبعاد كافة الأفراد المقيدين على البطاقة - أي إيقافها بالكامل.

وأضاف مدكور - في تصريح لمصراوي- أنه فيه حالة انطباق إحدى المعايير على أحد أفراد البطاقة يتم استبعاد هذا الفرد فقط إلا إذا انطبق المعيار على رب الأسرة، ففي هذه الحالية يتم استبعاد كل أفراد الأسرة، موضحًا:"لو...