مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن انطباق إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم على أحد أفراد البطاقة التموينية لا يعني استبعاد كافة الأفراد المقيدين على البطاقة - أي إيقافها بالكامل.
وأضاف مدكور - في تصريح لمصراوي- أنه فيه حالة انطباق إحدى المعايير على أحد أفراد البطاقة يتم استبعاد هذا الفرد فقط إلا إذا انطبق المعيار على رب الأسرة، ففي هذه الحالية يتم استبعاد كل أفراد الأسرة، موضحًا:"لو...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان معايير الدعم.. التموين توضح متى يتم حذف فرد أو بطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.