المطران رحمة: نطلب من الذين لم تمسهم يد الشر أن يتكاتفوا من اجل قيامة لبنان

ترأس راعي ابرشية ​بعلبك​ و​دير الاحمر​ المارونية ​المطران حنا رحمة​، قداس منتصف الليل في كنيسة ايعات، وشدد على "مفهوم سر القيامة التي تجسدها الاديان السماوية وهذا ما يتحدث عنه القرآن في سورة القيامة وكيفية قيام ​السيد المسيح​ الذي قام ليخلص ابناء البشرية".

ولفت الى أنه "علينا أن نستفيد من سر القيامة في وقت يعيش فيه مجتمعنا ازمة حقيقية على الصعيد الاجتماعي ​الاقتصاد​ي، الثقافي، والاخلاقي واذا فقدت هذه القيم والعناصر فلا معنى ل​لبنان​ فلبنان ليس سهول وجبال ووديان وانهار، لبنان مجموعة من القيم والاخلاق واذا فقدت هذه القيم فقد لبنان خمسة وسبعين بالمئة من هويته"، مشيرا الى "أننا نمر بأزمة اقتصادية، ثقافية واخلاقية".

وتطرق الى ​الوضع الاقتصادي​، قائلا: "منذ يومين سمعت وزير المال ​علي حسن خليل​ يتحدث عن الاقتصاد والمال وكأن لبنان يعيش في ​العهد العثماني​، وكنت قد حذرت من ذلك منذ سنوات بأننا سنصطدم بحائط مسدود لكن هناك من كان يشكك بما كنت اقول"، معتبرا أنه "قد يكون هناك امكانية للخلاص اذا ما صدقت وتطابقت الرؤيا والنوايا الصالحة في ان ننقذ لبنان في قيامة حقيقية بعد موت محتم وقد تعلمنا بأن لا نيأس ومن هذا المنطلق اقدم هذا القداس على نية لبنان وخلاصه وقيامته بعدما امتدت اليه يد الشر من بعض السياسيين الذين شاركوا بموته"، مضيفا: "نطلب من الذين لم تمسهم يد الشر أن يتكاتفوا مع ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​ من اجل قيامة لبنان افضل من بين الاموات بقوة وارادة ابنائه".