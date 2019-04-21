المطران معوض ترأس قداس الفصح في كاتدرائية مار مارون في زحلة

ترأس راعي ​ابرشية زحلة​ المارونية ​المطران جوزيف معوض​ في ​كاتدرائية مار مارون​ في ​كسارة زحلة​، قداس ​عيد الفصح​، وبعد تلاوة ​الإنجيل​ ألقى معوض كلمة شدد فيها على اتخاذ الإصلاحات الأزمة في كافة المجالات لا سيما في المجالات ​الاقتصاد​ية والإنمائية والبيئية خاصة منطقتنا، مشيرا الى أن ​مكافحة الفساد​ أصبح ضرورة في وطننا.

ولفت الى أنه "اليوم يتم التداول بالتدابير التقشفية بقلب وطننا نامل ان تطال التدابير التقشفية الجهات القادرة ومع هذه التدابير لا بد من توقيف الهدر وترشيد النفقات والاقتصاد وهذا يساعد ​لبنان​ بان يتقدم مالياً واقتصادياً ونامل أيضاً من الدولة ان يكون لديها اذان صاغية لصرخة ذوي الدخل المحدود الذين يعيشون حالة تقشف".