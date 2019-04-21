النشرة: إشتداد وطأة العاصفة في حاصبيا وتساقط كثيف للثلوج

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن وطأة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة لليوم الرابع على التوالي، إشتدت حيث تشهد المنطقة موجة من البرد القارس وتساقط غزير للثلوج والأمطار.
وقد تسببت الثلوج بقطع الطرقات ابتداء من إرتفاع ألف متر وما فوق، كما حاصرت الثلوج المواقع العسكرية التابعة للجيش واليونيفيل في المنحدرات الغربية لجبل الشيخ وعلى طريق شبعا- وادي جنعم. وقد طلبت القوى الامنية من السائقين التروي في القيادة تجنبا لخطر الانزلاقات.
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