النشرة: إشتداد وطأة العاصفة في حاصبيا وتساقط كثيف للثلوج

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن وطأة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة لليوم الرابع على التوالي، إشتدت حيث تشهد المنطقة موجة من البرد القارس وتساقط غزير للثلوج و​الأمطار​.

وقد تسببت ​الثلوج​ ب​قطع الطرقات​ ابتداء من إرتفاع ألف متر وما فوق، كما حاصرت الثلوج المواقع العسكرية التابعة للجيش واليونيفيل في المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ وعلى طريق شبعا- وادي جنعم. وقد طلبت ​القوى الامنية​ من السائقين التروي في ​القيادة​ تجنبا لخطر الانزلاقات.