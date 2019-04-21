الضاهر: يجب الإقلاع عن المواقف التي تضر بمصلحة لبنان

اشار النائب السابق ​خالد الضاهر​ إلى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اكد لي ان ذوي الدخل المحدود لن يتم المس برواتبهم على الإطلاق"، مشددا على ان "الحريري لن يقبل بأنصاف الحلول والبلد ليس منهارا وفيه امكانيات كبيرة وعلينا الحفاظ عليها".

وفي حديث تلفزيوني طمأن الضاهر "اللبنانيين بأن نتائج ​الموازنة​ ستكون ايجابية وهي ستكون اقل بـ 20 بالمئة من الموازنة السابقة"، معتبرا انه "عندما يتم وقف الهدر والصرف العشوائي يمكننا تأمين الأموال فلم يعد هناك مجال للترف واضاعة الوقت".

وشدد الضاهر على أنه "يجب الإقلاع عن المواقف التي تضر بمصلحة لبنان والإنتباه بأن لبنان مستهدف ولا أعتقد ان النظام السوري يريد مصلحة لبنان وفي الوقت نفسه اسرائيل تتربص بنا وتنتظر الذرائع".