المطران درويش ترأس رتبة الهجمة وقداس الفصح في كاتدرائية سيدة النجاة

ترأس رئيس أساقفة زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، ​رتبة الهجمة​ وقداس ​الفصح​ في كاتدرائية ​سيدة النجاة​ في زحلة، عاونه لفيف من الكهنة وبحضور حشد كبير من أبناء الطائفة.

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