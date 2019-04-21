صحيفة يابانية: النيابة العامة في طوكيو ستوجه اتهاما جديدا لغصن

أفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، أن الإذاعة اليابانية أفادت، نقلا عن مصادر أن ​النيابة العامة​ في ​طوكيو​ ستوجه اتهاما جديدا للرئيس السابق لشركة "نيسان" ​كارلوس غصن​ للاشتباه في استخدامه أموال شركة نيسان لصالح استثماراته الخاصة في 30 شركة أخرى، موضحة أن غصن (65 عاما) يتم استجوابه حاليا في مركز احتجاز طوكيو حول ادعاءات باختلاسه ملايين الدولارات الأميركية من شركته السابقة "نيسان" وتحويلها إلى وكيل له في منطقة ​الشرق الأوسط​ لمصالحه الخاصة.

ويرفض غصن، المحتجز منذ 108 أيام على خلفية 3 قضايا ب​الفساد​ المالي، الاتهامات الموجهة له بشدة.