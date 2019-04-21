فتح أبواب مكاتب الاقتراع في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة باوكرانيا

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها للدورة الثانية من ​الانتخابات الرئاسية​ في ​اوكرانيا​ التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والممثل الأوكراني عضو حزب "خادم الشعب"، فلاديمير زيلينسكي.

وحصل زيلينسكي في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 31 آذار الماضي، على 30.24 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بوروشينكو على 15.95 في المئة من الأصوات فقط.