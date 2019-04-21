نقلت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن مصادر طبية تأكيدها ارتفاع حصيلة اعتداءات ​سريلانكا​ إلى 129 قتيلا. واستهدفت 6 إنفجارات 3 كنائس و3 فنادق يف سيرلانكا. وبحسب وسائل الإعلام فإن أسماء الكنائس التي وقعت فيها الإنفجارات هي: Kochikade, St Sebastian and Batticaloa، أما الفنادق فهي Shangri La, Cinnamon Grand and Kingsbury.

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