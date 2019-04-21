شرطة سريلانكا: 42 قتيلا و280 جريحا في 6 إنفجارات استهدفت كنائس وفنادق

أعلنت شرطة ​سريلانكا​ عن سقوط 42 قتيلا و280 جريحا في 6 إنفجارات استهدفت 3 كنائس و3 فنادق. وبحسب وسائل الإعلام فإن أسماء الكنائس التي وقعت فيها الإنفجارات هي: Kochikade, St Sebastian and Batticaloa، أما الفنادق فهي Shangri La, Cinnamon Grand and Kingsbury.

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