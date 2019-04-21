اشار الرئيس ميشال عون الى اننا نمر بأزمة في لبنان، هذه الازمة تعالج ونأمل ان تنتهي في اسرع وقت ممكن لان الوضع لا يسمح بالتمادي في الوقت، ويجب من ليس لديه خبرة لانهائها بسرعة فاليتفضل الى بعبدا لننهيها بسرعة، ونتمنى من الجميع العمل ليلا نهارا لانهائها سريعا، والازمة صعبة ولكن ليس صعبا الخروج منها، اضاف "انهينا الكهرباء واليوم الموازنة وبعدها الخطة الاقتصادية، والامور ستأخذ منحى تصاعديا".
واعتبر الرئيس عون بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي قبيل قداس عيد الفصح، ان من اقلق اللبنانيين كثرة الكلام خارج المحادثات المالية الداخلية، وحين تدرس الموازنة تطرح كل الافكار، وقبل وصول الموازنة الى مجلس الوزراء لا معنى للكلام، ونحن نعرف ان هناك شعب فقير ولن نفرض على هذا الشعب الضرائب، ونحن نعرف على من سنفرض الضرائب.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون: من ليس لديه خبرة لينهي الازمة بسرعة فليتفضل الى بعبدا ونحن ننهيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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