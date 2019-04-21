الرئيس عون: من ليس لديه خبرة لينهي الازمة بسرعة فليتفضل الى بعبدا ونحن ننهيها

اشار ​الرئيس ميشال عون​ الى اننا نمر بأزمة في ​لبنان​، هذه الازمة تعالج ونأمل ان تنتهي في اسرع وقت ممكن لان الوضع لا يسمح بالتمادي في الوقت، ويجب من ليس لديه خبرة لانهائها بسرعة فاليتفضل الى ​بعبدا​ لننهيها بسرعة، ونتمنى من الجميع العمل ليلا نهارا لانهائها سريعا، والازمة صعبة ولكن ليس صعبا الخروج منها، اضاف "انهينا ​الكهرباء​ واليوم ​الموازنة​ وبعدها الخطة الاقتصادية، والامور ستأخذ منحى تصاعديا".

واعتبر الرئيس عون بعد لقائه البطريرك ​بشارة الراعي​ قبيل قداس ​عيد الفصح​، ان من اقلق اللبنانيين كثرة الكلام خارج المحادثات المالية الداخلية، وحين تدرس الموازنة تطرح كل الافكار، وقبل وصول الموازنة الى ​مجلس الوزراء​ لا معنى للكلام، ونحن نعرف ان هناك شعب فقير ولن نفرض على هذا الشعب ​الضرائب​، ونحن نعرف على من سنفرض الضرائب.