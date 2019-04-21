ارتفاع عدد الضحايا في انفجار كنيستين وفندقين بسريلانكا

أفادت تقارير محلية، صباح الأحد، بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انفجارات استهدفت كنيستين وفندقين في العاصمة السريلانكية ومدن مجاورة أخرى، بالتزامن مع الاحتفال بقداس الفصح.
وكنيسة في العاصمة كولومبو، وكنيسة أخرى في نيغومبو، شمالي العاصمة، بالتزامن مع عيد القيامة.
واستفاقت سريلانكا، صباح الأحد، على وقع انفجارات دامية، وقعت في توقيت متزامن، واستهدفت فندقين
وقال مصدر في فريق المفرقعات بالشرطة إن أحد الانفجارات وقع في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو.
ووفق ما نقلت رويترز عن تقارير محلية فإن الانفجارات خلفت مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 280 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
ونقلت فرانس برس عن مسئول في مستشفى كولومبو الوطني قوله "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا".
وأظهرت لقطات تليفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
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